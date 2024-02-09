İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Can kaybı 28 bine yaklaştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 126. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 126 GÜNDÜR SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILARDA GAZZE'DE CAN KAYBI 27 BİN 947'YE YÜKSELDİ

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı. Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarında tanınmaz hale gelen cesetlerin "İsrailli esirlere ait olup olmadığını belirlemek için" Gazze'de öldürdüğü 350'den fazla kişinin cenazesini Tel Aviv'e götürdüğü bildirildi.

BM: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı.

İsrail ordusunun halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldürüldü.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Daima Filistin halkının yanında olacağız. Kardeş olarak, Filistinli kardeşlerimiz için savaşmaktan bir santimetre bile geri adım atmayacağız." dedi.

Middle East Monitor Direktörü Davud Abdullah, İsrail'in Filistin'de 1948'den bu yana devam eden işgal yöntemini Avrupa'nın sömürgecilik taktiklerine benzeterek, "İsrail'in işgali tipik bir Avrupa sömürgeciliği örneği. Avrupalılar, Amerika'da, Avustralya'da, Afrika'da gittikleri her yerde bu tavrı sergiledi. Toprağı ele geçir, mümkün olduğunca çok toprak al ve direnenleri yok et." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki "krize" ilişkin konuları ele aldı.

06:41 İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

05:03 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi.

04:41 Suudi Arabistan'da düzenlenen istişari Arap bakanlar toplantısında, İsrail saldırılarına maruz kalan "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

04:31 Filistin Kızılayı'na bağlı ambulans ekipleri, Gazze ve kuzey kentlerinden 60 kişiyi tahliye etti.

00:46 İsrail'in geçen çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde bir tekneyi bombalaması sonucu hayatını kaybeden iki balıkçının cesedi Refah kentindeki sahile vurdu.

00:43 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aynı aileden 3'ü Kanada vatandaşı 18 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

00:12 Suudi Arabistan'ın, 4 ayı aşkın bir süredir İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu görüşmek üzere Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılacağı bir istişare toplantısına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.