İsrail, Gazze’ye yakıt girişini durdurdu

İsrail Savunma Bakanlığının basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın sınırda artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek Gazze’ye yakıt girişini durdurduğu aktarıldı. Açıklamada, “Gazze sınırında yaşanan ciddi kazalar ışığında, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, acil olarak Gazze’ye tedarik edilen gazın durdurulması emrini verdi” ifadelerine yer verildi.