İsrail Gazze'ye yakıt girişini durdurdu
İsrail yönetimi, Gazze'ye yakıt girişinin durdurulduğunu duyurdu.
- AA
İsrail Hükümeti'nin Filistin Topraklarındaki Faaliyetler Koordinatörü Kemil Ebu Rukn, yaptığı yazılı açıklamada, akşam saatlerinde güvenlikle ilgili görüşmelerin ardından Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yakıt girişinin durdurulduğunu bildirdi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde dün yer alan haberde, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının kapatıldığı belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik dünden bu yana süren saldırılarında 23 Filistinli şehit oldu, 154 Filistinli yaralandı.
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