İsrail, Gazze'ye yine ölüm yağdırıyor! Çok sayıda can kaybı var

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdi. İsrail'in dün sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL ŞUCAİYYE MAHALLESİNİ VURDU

İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 300 kişinin enkaz altından ölü ve yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi.



İsrail ordusunun saldırısında, Şucaiyye Mahallesinde çok sayıda Filistinlinin yaşadığı çok sayıda ev yerle bir oldu. Filistin Sivil Savunma Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şu ana kadar enkaz altından en az 300 kişi ölü ve yaralı olarak çıkarıldı.

Yıkımın geniş bir alanda gerçekleşmesi ve enkaz altındakileri kurtarma işlemlerinin kısıtlı imkanlarla yapılması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Bölge sakinleri, yıkımın gerçekleştiği bölgede yerinden edilmişlerin de olduğu yüzlerce kişinin yaşadığını dile getirdi.

İSRAİL GEÇİCİ ATEŞKESİN ARDINDAN GAZZE'DE 193 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın sona erdiği dün sabahtan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 193 kişinin öldürüldüğünü, 652 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail savaş uçaklarının "insani ara"nın bitiminin hemen ardından başladığı saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin hedef alındığını aktaran Kudra, saldırılarda 193 kişinin hayatını kaybettiğini, 652 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusu, 7 gün süren "insani ara"nın 1 Aralık'ta bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistinli insan hakları örgütleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın "dürüstlüğünden şüphe ettikleri" gerekçesiyle Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 18 Kasım'da Gazze'de tahliye konvoyuna ateş açılmasına ilişkin İsrailli yetkililerden resmi açıklama istediklerini duyurdu.

Gazze Şeridi'nden atılan roketler sebebiyle Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil savunma araçları ve kurtarma ekipmanlarının yüzde 80'ini imha ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Salfit kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi daha öldürdüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail ile Hamas arasında varılan "insanı ara"nın dün sona ermesiyle saldırıların yeniden başladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 100 tırın girdiğini duyurdu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürmesinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bu durumun bölgeyi felakete sürükleyeceğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, koşullar ne olursa olsun 1948'deki "Nekbe"nin (Büyük Felaket) tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak Gallant'ın bunu reddettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti.

3 Kasım 2023

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri kapsamında, Gazze'deki insani durumun ele alındığı konferans düzenlendi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkelerinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Türkiye'deki rektörler, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son vermeden ve kalıcı ateşkes sağlanmadan esir takası olmayacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen COP28 İklim Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD, Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria'dan zorla tehcir edilmesine, Gazze'nin kuşatılmasına veya Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıyı "Nazi eylemine" benzetti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'dan, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarının bir an önce soruşturulmasını istedi.

İsrail ile Hamas arasındaki insani ara anlaşmasının sona ermesinin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ilk yardım konvoyu giriş yaparken, konvoyda 100 tır bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorgulayarak bunun ikna edici olmadığı mesajını verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için soğuk havaya rağmen sokaklara inen vatandaşlar, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgede barışın tesis edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın sona erdiği dün sabahtan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 193 kişinin öldürüldüğünü, 652 kişinin yaralandığını duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Salfit kentine saldırı düzenledi, 3 Filistinliyi yaraladı.

İtalya'nın Milano kentinde ve Malta'nın başkenti Valetta'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda gösterici, Gazze'de verilen "insani ara"nın ardından İsrail'in başlattığı saldırılara tepki göstererek kalıcı ateşkes sağlanması talebinde bulundu.

Amerikan Havayolları'nın uçuş görevlisi, "Filistin" yazılı kazak giyen yolcudan kazağını çıkarmasını veya ters çevirerek giymesini istedi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın uzatılamamasının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınırdaki 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. İkili görüşmede Abbas, Savcı Khan'dan soruşturmaları hızlandırmasını ve İsrail'e karşı yasal işlem başlatmasını istedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına işaret ederek, "Buradan 2 bin kilometre kadar uzakta yani Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatmak istiyorum." dedi.

İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı İsrail ordusunun otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdüğünü ortaya çıkaran araştırmayı yapan gazeteci Yuval Abraham, "Gazze'de bir çocuk öldürüldüğünde, bunun nedeni birilerinin buna karar vermiş olmasıdır." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun bölgesinde İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea, ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Katar'daki ekibine İsrail'e dönme emri verdiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ile Refah arasındaki yolları vurması sonucu, Refah kentine ulaşan su şebekesi kullanılmaz hale geldi, bölge sakinlerinin ve çiftçilerin suya erişimi olumsuz etkilendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin geçen ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti"nin üçüncüsü Beykoz'da gerçekleştirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesini ve Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını reddettiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) sınavı olduğunu, Filistin için adalet sağlanırsa bunun UCM'nin başarısı olacağını" belirtti.

18:09 İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 300 kişinin enkaz altından ölü ve yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Katar finansmanıyla inşa edilen toplu konutları hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile yapılan Katar'daki dolaylı müzakerelerin "çıkmaza girmesi" nedeniyle İsrail Dış istihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkesine geri dönmesi talimatı verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

İsrail'in Mossad istihbarat servisinden bir ekip, Gazze ateşkesinin yeniden başlatılması konusunda Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Doha'ya gitti.

ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, yaklaşık iki ayda ölen basın çalışanı sayısı, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve yakın tarihin tanık olduğu en kanlı savaş olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

İsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, boş tüplerini doldurabilmek için gaz dolum ve dağıtım istasyonları önünde uzun kuyruk oluşturuyor.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, "Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması" yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek için ve ateşkes talebiyle gösteri düzenledi.

Hamad bin Khalifa Üniversitesinde Dijital Beşeri Bilimler ve Topluluklar Doçenti Marc Owen Jones, İsrail'in "bilgiyi manipüle etme konusunda" uzman olduğunu belirterek "Resmi İsrail hesaplarının dezenformasyon yaydığını gördük. İnsanların sadece sahte fotoğraflar yaydığını değil, aynı zamanda bağlamından koparılmış fotoğraflar ve propaganda anlatıları gördük."

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti.

06:55 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Gazze'de gerilimin en kısa sürede yatıştırılmasını ümit ettiğini belirtti.

03:19 İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi.

02:40 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi.

02:25 Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, Refah Sınır Kapısı'nın bugün "normal" şekilde çalıştığını belirterek, sınır kapısının kapatıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

01:32 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze halkının gidebileceği güvenli hiçbir yerin olmadığını belirterek, insanların "ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde" yaşadığını bildirdi.

01:28 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'de sona eren "insani ara" ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdi.

00:47 Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

00:31 İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediği belirtildi.

00:29 İtalya'da, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in ürünleri ile bu ülkeye destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunuldu.

00:22 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki savaşın çocuklara karşı yürütüldüğünü ifade etti.

00:20 ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde "insani ara"nın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, dün sabah "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve 1 Aralık'taki saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.