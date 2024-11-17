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Dünya

İsrail Gazze'ye yönelik katliamlarını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 408 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğu ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda ise 1'i çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

17 Kasım 2024 Pazar 08:06 - Güncelleme:
İsrail Gazze'ye yönelik katliamlarını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 408. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Gazze kentinin orta kesimindeki Şabiyye Kavşağı yakınında bulunan "Eyüb" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını enkazdan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananlar da olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Derc Mahallesi'ni hedef alan bombardımanında ise 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01:23 İsrailli esirlerin aileleri, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de cumartesi protestolarını sürdürdü

00:39 İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

00:16 Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat kentine saldırı düzenlediklerini duyurdu

00:10 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıma çabasına rağmen hükümetin, Batı Şeria'da güvenlik ve mali istikrarı sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti

00:01 İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

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