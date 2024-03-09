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Dünya

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor! ''Açlık ve susuzluktan'' ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir 'insani felakete' neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e ulaştı.

9 Mart 2024 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor! ''Açlık ve susuzluktan'' ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 155. gününde sürüyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDE "AÇLIK VE SUSUZLUKTAN" ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şifa Hastanesinde 3 çocuğun daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Kudra, böylelikle açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 6 Mart'ta yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan 20 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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