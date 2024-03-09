İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor! ''Açlık ve susuzluktan'' ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 155. gününde sürüyor.GAZZE ŞERİDİ'NDE "AÇLIK VE SUSUZLUKTAN" ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
05:27 Japonya'dan İsrail'e, Batı Şeria'da yasa dışı yeni konut inşa kararından geri dönmesi çağrısı
03:31 İsrail basını: Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, esirlerin hayatta olduğuna dair sinyaller aldı
02:10 İsrail askerleri Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı
00:56 Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kurulacak geçici limanın inşası 60 günü bulabilir
00:26 Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
00:11 Google, İsrail'i protesto eden çalışanının işine son verdi