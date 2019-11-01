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İsrail, Gazze'yi tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket atıldığını, buna karşılık Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği iki noktayı vurduklarını duyurdu.

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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan rokete karşılık Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği iki noktayı tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu.
 
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, roketin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, rokete karşılık İsrail ordusunun, tank atışı ve hava saldırısıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktanın vurulduğu kaydedildi. 
 
Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
 
İsrail basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'nden atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle vurulduğu ve İsrail tarafında boş bir bölgeye düştüğü ifade edildi.
 
İsrail’in Kanal13 televizyonunun haberinde ise Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığı, roketin, İsrail ile Filistin direniş örgütleri arasında birkaç haftadır yaşanan çatışmazlık durumundan sonra atılan ilk roket olduğuna dikkat çekildi.

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