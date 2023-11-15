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Dünya

İsrail Gazze'yi yok ediyor: Şifa Hastanesi'ne gece baskını!

İşgalci İsrail, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

15 Kasım 2023 Çarşamba 03:29 - Güncelleme:
İsrail Gazze'yi yok ediyor: Şifa Hastanesi'ne gece baskını!
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İşgalci İsrail'in Gazze'deki hastanelere ve masum sivillere yönelik katliam boyutundaki saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor. İsrail, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattığını duyurdu.

Katliamcı İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda Hamas'a yönelik saldırı başlatıldığı ifade edildi.

Katliamcı İsrail askerlerinin Şifa Hastanesine düzenlenen saldırıda, orduya sağlık ekipleri ve tercümanların da yardım ettiği bildirildi.

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HAMAS'A "TESLİM OL" ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısı yapıldığı iddia edildi.

Gazze'deki şehitlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar ve 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor.

İsrail Batı Şeria ve Kudüs'te de savaşın başladığı tarihten bu yana 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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