İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu, bir Hamas mensubunun hayatını kaybettiği ve bir caminin de bombalandığı belirtildi.

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'ye 100 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.

Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.