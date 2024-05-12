İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Netanyahu'ya, Gazze'de 'strateji eksikliği' eleştirisi
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Netanyahu'ya, Gazze'de 'strateji eksikliği' eleştirisi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin hükümetin stratejisi bulunmaması nedeniyle ordunun bazı bölgelere yeniden saldırdığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdiği belirtildi.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 00:27 - Güncelleme:
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Netanyahu'ya, Gazze'de 'strateji eksikliği' eleştirisi
ABONE OL

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre, hafta sonu gerçekleşen güvenlik toplantısında Halevi, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin "ertesi gün stratejisinin" geliştirilip ilan edilememesini eleştirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yeniden saldırılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Halevi, bölgede "Hamas dışında bir yönetim oluşturmaya yönelik hamle olmadığı sürece" başka yerlerde de saldırıları yinelemek zorunda kalacaklarını söyledi. Bu süreci "sonu gelmeyen" şeklinde nitelendiren Halevi, Netanyahu'yu eleştirdi.

Öte yandan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile tartıştığı, Başbakanın Direktöre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı strateji planlaması toplantısı nedeniyle tepki verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.