İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9169
  • EURO
    12,5318
  • ALTIN
    630.749
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor
Dünya

İsrail, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 00:36 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 00:36
ABONE OL

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, haftalık kabine toplantısı, Bennett başkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Mevo Hama yerleşim biriminde gerçekleştirildi.

Bennett, burada yaptığı konuşmada, "Yıllardan beri Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak. Sağ ve sol partilerden bakanların burada yan yana oturması gerçekten çok etkileyici. Golan Tepelerinin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke." dedi.

Bennett, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve Joe Biden yönetiminin de bu politikada bir değişiklik olmadığını açıkladığını dile getirdi.

İsrail hükümetinin, Golan Tepelerini kalkındırma planını onaylaması bekleniyor. 1 milyar şekele (317 milyon dolar) mal olacak planla Golan'ın, İsrail'deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması hedefleniyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.