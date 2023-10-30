İsrail, Golan Tepeleri'nden Dera'daki iki askeri noktayı vurdu

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, yerel saatle 01.35'te Golan Tepeleri'nden Dera'daki iki askeri noktaya hava saldırısı yaptı.

Haberde, saldırıda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail'e roketler atıldığını, buna karşılık roketlerin fırlatıldığı bölgeye topçu saldırısı yaptıklarını duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" saldırısı başlatmasının ardından İsrail güçleri, 12, 15 ve 21 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını hedef almıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Ülkenin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Dera ili, 2018'den bu yana Suriye ordusu ve destekçilerinin kontrolünde bulunuyor.