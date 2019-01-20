İsrail: Golan’a atılan roket “Demir Kubbe” tarafından imha edildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından, işgal altındaki Golan tepelerine doğru atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği açıklandı.

Askeri açıklamada roketin nereden fırlatıldığı ise belirtilmedi.

Suriye'de sıcak saatler

İsrail ordusunun açıklamasından kısa bir süre önce, Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA tarafından, İsrail’in Şam’ın güneyine düzenlediği hava saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edilmişti.