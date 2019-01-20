İsrail: Golan’a atılan roket “Demir Kubbe” tarafından imha edildi
İsrail ordusu, Golan tepelerine doğru atılan bir roketin, “Demir Kubbe” tarafından imha edildiğini duyurdu.
- TM Dijital Haber Merkezi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından, işgal altındaki Golan tepelerine doğru atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği açıklandı.
Askeri açıklamada roketin nereden fırlatıldığı ise belirtilmedi.
Suriye'de sıcak saatler
İsrail ordusunun açıklamasından kısa bir süre önce, Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA tarafından, İsrail’in Şam’ın güneyine düzenlediği hava saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edilmişti.
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