İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0024
  • EURO
    29,5296
  • ALTIN
    1755.45
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail gözaltına almıştı: Sanatçı Abu Amneh serbest bırakıldı
Dünya

İsrail gözaltına almıştı: Sanatçı Abu Amneh serbest bırakıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medyada tepki göstermesinin ardından Nasıra kentindeki evinde gözaltına alınan Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh serbest bırakıldı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
İsrail gözaltına almıştı: Sanatçı Abu Amneh serbest bırakıldı
ABONE OL

Amneh, Instagram hesabındaki paylaşımında, iki günlük hücre hapsinden sonra serbest kaldığını duyurdu.

Amneh, gözaltı sırasında yaşadıklarını, "Beni insanlığımdan çıkarmaya, sesimi kesmeye ve her şekilde aşağılamaya çalıştılar. Bana hakaret ettiler, ellerimi ve ayaklarımı kelepçelediler. Bunları yaparak sadece beni daha onurlu hale getirdiler." ifadeleriyle anlattı.

Bu süreçte destek veren herkese teşekkür eden sanatçı, doğruyu savunmaya devam edeceğini söyledi.

Dalal Abu Amneh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki vermek için 16 Ekim'de Facebook hesabında, Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresi'nin 21. ayetinde yer alan "Allah'tan başka galip yoktur" ifadesini paylaşmıştı.

Paylaşımın ardından Amneh, İsrail'in Nasıra kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.