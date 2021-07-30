İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4677
  • EURO
    10,0754
  • ALTIN
    497.907
  • BIST100
    1391.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail gözünü Kara Kıta'ya dikti... ''Kararı geri alın''
Dünya

İsrail gözünü Kara Kıta'ya dikti... ''Kararı geri alın''

İsrail, Afrika Birliğine gözlemci üye olarak geri döndüğünü açıkladı. Afrika kıtasının yaşadığı açlık, fakirlik ve savaşları fırsat bilen İsrail'in bu coğrafyanın zenginliklerinden faydalanma gibi bir dizi hedef güttüğü belirtiliyor. Hamas lideri Heniyye, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci olmasına itiraz etti.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 06:34 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:38
ABONE OL

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Heniyye Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'e gönderdiği mektupta, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının geri alınmasını istedi.

Heniyye mektupta, "Komisyon Başkanı Musa Faki'yi Filistin halkını ve Filistin'i destekleyen tüm Afrika halklarını şok eden bu kararı geri almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın, Afrika Birliğinin Filistin meselesine yönelik tarihsel duruşunu yansıtmadığını belirten Heniyye, "Afrika Birliğinin üzerine kurulduğu tüm değer ve ilkelerle çelişen bu kararı Hareket (Hamas ) kınamakta ve protesto etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadelerine yer verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.