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Dünya

İsrail gözünü komşu ülkenin topraklarına dikti: Saldırılar durmazsa işgal ederiz

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın saldırılarını durdurmaması halinde Güney Lübnan'ı işgal edeceklerini söyledi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
İsrail gözünü komşu ülkenin topraklarına dikti: Saldırılar durmazsa işgal ederiz
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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz." diyen Smotrich, şunları söyledi:

"Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı."

HİZBULLAH AÇIKLAMA YAPMADI

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

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