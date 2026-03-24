İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sur kent merkezi ile Maşukiye ve Burç Şemali bölgelerinde 5 binanın kırmızıyla işaretlendiği haritaları yayımladı.

Adraee, saldırı tehdidini sürdürerek, haritada işaretlenen binalarda ve bitişiğindeki yapılarda bulunanların Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

Katz, ordu komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında, kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'a ilişkin konuştu.

Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirten Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.

İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini bahane eden Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 100 binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini söyledi.

Katz, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda adım atmadığını iddiasını da yineledi.

İşte İsrail-Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde dün hedef aldığı Dellafe Köprüsü'nü yeniden bombalayarak tamamen yıktı.

İsrail ordusunun geceden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

13:04 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgalin sinyalini verdi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine 30 füze atıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bazı akaryakıt istasyonlarını bombaladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Lübnan'a düzenlediği saldırıların İsrail ekonomisine maliyetinin 57 milyar doları aştığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

11:27 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hamul bölgesini fosfor bombasıyla hedef aldığı belirtildi.

11:13 İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde sınır hattında yer alan Hilta beldesindeki bir eve düzenlediği baskında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 4 kişi ise alıkonuldu.

11:04 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde sınır hattında bulunan köylerdeki tüm evlerin yıkılmasına yönelik açıklamaların "ciddi endişe verici" olduğunu belirterek, "Bu tür operasyonlar savaş suçu teşkil edebilir." ifadesini kullandı.

10:25 İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

08:18 İsrail'in, Lübnan'ın Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

03:27 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köyler için saldırı tehdidinde bulundu.

02:04 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren 7. kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

00:51 İsrail ordusu, hava, deniz ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde birkaç Hizbullah mensubunu esir aldığını ileri sürdü.

00:40 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren 4. kez hava saldırısı gerçekleştirdi.