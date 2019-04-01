14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6361
  • 6,3511
  • 233.886
  • 94.165
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli gözaltına alındı.
 
Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.
 
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
 
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'i çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.
 
İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. 
 
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu´nun darbe girişimi sonrası FETÖ yerine İmam-Hatipleri hedef aldığını açıkladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kürt kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum'

'Kürt kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum'

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama telefonu

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama telefonu

CHP'nin İstanbul'daki iki kalesi düştü

CHP'nin İstanbul'daki iki kalesi düştü

Terörist örgütü PKK'nın tehdit ettiği aday HDP'nin önünde

Terörist örgütü PKK'nın tehdit ettiği aday HDP'nin önünde

Ersoy Dede: Doğudaki seçmen HDP’ye iki mesaj verdi

Ersoy Dede: Doğudaki seçmen HDP’ye iki mesaj verdi

Seçimin kaybedeni HDP… İşte çarpıcı sonuçlar

Seçimin kaybedeni HDP… İşte çarpıcı sonuçlar

YSK Başkanı Güven'den önemli açıklama

YSK Başkanı Güven'den önemli açıklama

Baba oğul yarışında kazanan belli oldu

Baba oğul yarışında kazanan belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Hürkuş-C´den ilk TOGAN atışı gerçekleştirildi

Hürkuş-C´den ilk TOGAN atışı gerçekleştirildi

'Gayet doğal, bizimkiler de dedesine oy istiyor'

'Gayet doğal, bizimkiler de dedesine oy istiyor'

İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları

İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları

Türkiye’nin en erken biten seçimi Batman’da

Türkiye’nin en erken biten seçimi Batman’da

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA