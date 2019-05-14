24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0566
  • 6,8109
  • 252.565
  • 87.765
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 13 Filistinli İsrail güçlerince düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. 

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınırda 1 askerimiz şehit oldu

Sınırda 1 askerimiz şehit oldu

Demokrasinin infazı: 27 Mayıs! Evlilik yıl dönümünde darbenin hüznü

Demokrasinin infazı: 27 Mayıs! Evlilik yıl dönümünde darbenin hüznü

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Şerbeti fıstık ile kaynatılıyor! Bir yiyen bir daha istiyor

Şerbeti fıstık ile kaynatılıyor! Bir yiyen bir daha istiyor

'Türkiye, dünyada ilk 5’e girecek'

'Türkiye, dünyada ilk 5’e girecek'
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “makas” terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “makas” terörü kamerada

İslam Ordusu'na katılan 34 ülke ve savaş güçleri

İslam Ordusu'na katılan 34 ülke ve savaş güçleri

Sinemanın efsane yıldızı hayatını kaybetti

Sinemanın efsane yıldızı hayatını kaybetti

Rami Açık Oto Pazarı'ndan 40-50 bin TL'ye ne alırım

Rami Açık Oto Pazarı'ndan 40-50 bin TL'ye ne alırım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA