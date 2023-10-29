İsrail güçleri, 2 Filistinli daha hayattan kopardı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın En-Necah Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarında yer alan Bılata Mülteci Kampı'nda sabah İsrail güçlerinin kurşunuyla ağır yaralanan Resmi Arafat hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin Beytullahim yakınlarındaki Ed-Dehişe Mülteci Kampında sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu yaralanan Hüseyin Yusuf Rabi (29) yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 116'ya yükseldiği belirtilirken, yaralanan Filistinlilerin sayısının ise yaklaşık 2 bin olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli ölmüş, 38'i yaralanmıştı. Yaralı 2 Filistinlinin de hayatını kaybetmesiyle, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da aynı gün içerisinde 5 Filistinli öldürülmüş oldu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.