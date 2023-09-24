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Dünya

İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürdü.

AA24 Eylül 2023 Pazar 10:24 - Güncelleme:
İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü

HABERİN
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AA muhabirinin, Şehid Sabit Sabit Hastanesinden edindiği bilgiye göre, İsrail güçlerinin baskınında Nur Şems Mülteci Kampı'ndan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Tulkerem kentindeki kampa çeşitli noktalardan baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktığını anlatan tanıklar, İsrail ordusunun buldozerlerle kampın caddelerine ve Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin, 21 yaşındaki Useyd Cebavi ve 32 yaşındaki Abdurrahman Süleyman Ebu Dağaş olduğu belirtildi.

Filistinlilerin, İsrail güçlerince başından gerçek mermiyle yaralanmalarının ardından götürüldükleri Şehid Sabit Sabit Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu baskına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

İsrail güçleri, 5 Eylül'de Nur Şems Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürülmüş, kampta büyük hasar bırakan baskın nedeniyle caddeler ulaşıma, dükkanlar da hizmete kapanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

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