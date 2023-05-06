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Dünya

İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ayrım duvarından geçmeye çalışan 2 Filistinli işçiyi vurarak yaraladığı bildirildi.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 03:45 - Güncelleme:
İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı
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Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Kalkilya kentinin Hable beldesinde, 2 Filistinliye ateş açtığı belirtildi.

Haberde, ayaklarından yaralanan 2 Filistinlinin, hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Kalkilya kenti yerel basınında yer alan haberde, söz konusu 2 Filistinlinin, İsrail'de çalıştığı ve ayrım duvarını geçmeye çalışırken vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in çalışma izni vermediği çok sayıda Filistinli, İsrail kentlerindeki iş yerlerine, her gün ayrım duvarını tırmanarak, ya da bu duvardaki aralıkları kullanarak ulaşıyor.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ VE AYRIM DUVARI

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri, yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından Tel Aviv yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "ayrım duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

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