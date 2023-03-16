İsrail güçleri 4 Filistinliyi katletti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentine baskın düzenledi.

Baskında İsrail güçleri, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de açtığı ateş sonucu biri çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca, gerçek mermi ve şarapneller nedeniyle 5'i ağır olmak üzere 23 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Filistinli gruplardan bir kısmının askeri kanadını barındıran Cenin Tugayı'ndan yapılan açıklamada, öldürülen Filistinlilerden Nidal Emin Hazim'in Cenin Tugayı'nın saha komutanlarından olduğu ve suikast sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu Filistinlilerden Yusuf Salih Berekat'ın da suikast sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

- İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

İsrail güçleri, 7 Mart'ta Cenin kentine düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürmüş, 20'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Bundan iki gün sonra İsrail askerlerinin 9 Mart'ta düzenlediği baskında bulundukları araca ateş açılan 3 Filistinli genç hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 88 Filistinli öldürüldü.