İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'da Kalkilya kentinin Kefr Kadum, Nablus'un Beyt Decen, Beyta ve Karyut, El Halil kentinin Beyt Emir, Ramallah kentinin Safa ve Kefr Malik beldelerinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi. İsrail askerleri bazı beldelerdeki gösterilere müdahale etti.

Gösterilere katılanlar hasarlı lastikleri ateşe vererek, Yahudi yerleşim birimlerini ve İsrail'in ihlallerini kınadı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El Halil kentinin Beyt Emir beldesindeki gösterilerde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye nakledildi.

Görgü tanıkları, yaralılar arasında bir foto muhabirinin de olduğunu aktardı.

Kefr Kaddum beldesindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin beldedeki gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İştevi, onlarca Filistinlinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un Beyt Decen, Beyta ve Karyut beldelerinde İsrail askerlerinin göstericilere karşı kullandığı göz yaşartıcı gazdan onlarca kişinin etkilendiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her hafta, yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenleniyor.