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Dünya

İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 7 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail ordusu konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, bu gece Batı Şeria'da birçok noktaya baskın düzenlendiğini bildirdi.

Baskınlar sonucu 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Es-Siletu el-Harisiyye beldesinde ise gözaltı sırasında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında olaylar çıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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