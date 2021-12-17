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Dünya

İsrail güçleri 9 Filistinli kadını gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinli kadını gözaltına aldı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 02:15 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 02:16
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, Kudüs'ten Batı Şeria'ya dönmelerinin ardından 9 Filistinli kadına yönelik, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gözaltı operasyonu düzenledi.

Filistinli kadınların "Kudüs'e giriş izinlerinin olmadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

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