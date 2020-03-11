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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için eylem yapan Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 17 kişiyi yaraladı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 15:18 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:18
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'un Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde eylem yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1'i gerçek mermiyle başından olmak üzere 17 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

- BAŞINDAN VURULAN FİLİSTİNLİNİN DURUMU "KRİTİK"

Gerçek mermiyle başından yaralanan Filistinlinin durumunun "kritik" olduğu kaydedilirken, İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasındaki arbedenin devam ettiği aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi dün Yahudi yerleşim birimi inşasını önlemek için Urme Tepesi'nde bugün için eylem çağrısında bulunmuştu.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin bölgeye el koymasını ve turistik alana dönüştürmesini engellemek için yaklaşık bir aydır Urme Tepesi'nde toplanarak eylem yapıyor. İsrail askerleri ise bölgeye sık sık baskın düzenliyor ve eylemlere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle müdahale ediyor.

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