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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 2 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Böylelikle, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 259 oldu.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 21:45 - Güncelleme:
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El-Halil'in kuzeydoğusundaki Sair beldesinin Ras el-Aruz bölgesinde 22 ve 23 yaşlarında iki gence ateş açtı.

Biri sırtından diğeri ise göğsünden ağır şekilde yaralanan iki genç El-Halil'deki El-Ehli Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada ise Enes İsmail El-Ferruh (23) ile Muhammed Sadi el-Ferruh'un (22) hayatını kaybettiği ifade edildi.

Daha önce yapılan bilgilendirmede Enes İsmail El-Ferruh'un hayatını kaybettiği, diğer gencin durumunun ise ağır olduğu duyurulmuştu.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 259 oldu. Yaralı sayısı ise yaklaşık 3 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

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