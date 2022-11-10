İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etmek için Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişinde araç lastikleri yakan Filistinlilere askerler müdahale etti.

İsrail güçleri, müdahale sırasında kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olaylarda İsrail güçlerinin gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralı Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

