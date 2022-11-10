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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etmek için Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişinde araç lastikleri yakan Filistinlilere askerler müdahale etti.

İsrail güçleri, müdahale sırasında kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olaylarda İsrail güçlerinin gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralı Filistinlilerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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