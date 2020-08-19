İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2976
  • EURO
    8,6476
  • ALTIN
    455.121
  • BIST100
    1124.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 'ilhak' planını protesto eden sivillere saldırdı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:38 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:38
ABONE OL

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "ilhak" planı ve Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto etmek isteyenlere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Ramallah'ın Tarmusa beldesinde düzenlenen bir festivalde, "ilhak" planı ve normalleşme anlaşması protesto edildi. Belde çevresine gelen İsrail güçleri, bazı Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalıştı. Çıkan olaylarda İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.