İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Ramallah kenti yakınlarındaki Celzun Mülteci Kampı'nda bazı evlere baskın düzenledi.
İsrail askerleri, aralarında İslami Cihad Hareketi liderlerinden Said Nahla'nın da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Celzun Kampı'ndaki baskın sırasında 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.