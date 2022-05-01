İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 5 Filistinlinin yaralandığı, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 12:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Ramallah kenti yakınlarındaki Celzun Mülteci Kampı'nda bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail askerleri, aralarında İslami Cihad Hareketi liderlerinden Said Nahla'nın da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Celzun Kampı'ndaki baskın sırasında 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

  • İsrail güçleri
  • Batı Şeria
  • Filistinli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.