İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarını protesto etmek için Beytüllahim'e bağlı Husan beldesinde toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Protestocu Filistinli gençlere gerçek mermi ile saldıran İsrail askerleri Filistinli bir genci başından vurarak ağır yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Husan beldesindeki Yemame Hastanesine kaldırılan Zekeriya ez-Zaul (20) adlı gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dün sabah saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü. Bu saldırılarda en az 66 Filistinli, çıkan çatışmalarda ise 7 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılın başından bu yana 167 Filistinliyi öldürdü.