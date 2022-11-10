İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesi'ne baskın düzenledi ve bir evi kuşattı. İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle bacağından vurulan bir Filistinlinin Cenin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, Polis Teşkilatı ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, mayıs ayında Cenin'e düzenlenen baskın sırasında İsrailli komando Noam Raz'ın öldürülmesi olayına karıştığı şüphesiyle aranan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

