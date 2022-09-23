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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 11 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 11 Filistinliyi yaraladı.

AA23 Eylül 2022 Cuma 18:16 - Güncelleme:
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İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kefer Kaddum beldesinde Filistinlilerin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlediği protestolara müdahale etti.

İsrail güçlerinin gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullanması sonucu, 1 çocuk gerçek mermiyle bacağından yaralandı.

Gösterilerde 10 kişi plastik mermiyle yaralanırken, onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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