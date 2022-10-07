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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

AA7 Ekim 2022 Cuma 20:29 - Güncelleme:
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
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Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Ramallah'ın kuzeyindeki el-Mezraatül Garbiyye köyünde fanatik Yahudi yerleşimcilerle bölge sakini Filistinliler arasında şiddet olayları yaşandı.

İsrail güçlerinin müdahale ettiği olayda Mehdi Ledadive adlı Filistinli gencin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyaya yayılan ve tepki çeken görüntülerde, İsrail askerlerinin, sedye üzerinde yaralı haldeki Ledadive'yi hastaneye kaldırmak isteyen sağlık görevlileri ve Filistinli sivillere müdahale ettiği ve onları engellediği görüldü.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında, 14 yaşındaki Filistinli Adil İbrahim Davud'un İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı kaydedildi.

Başından gerçek mermiyle yaralanan Filistinli çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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