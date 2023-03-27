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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladığı, bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladı
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kentindeki mülteci kampına baskın düzenlediği belirtildi.

Kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 52 yaşındaki Vail Avadat'ın evini kuşatarak bölge sakinlerine ateş açtığı ve biber gazı kullandığı aktarılan haberde, Avadat'ın gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, Avadat'ın 2 oğlunun da 6 Şubat 2023'te İsrail askerleri tarafından kampa düzenlenen baskında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Eriha Devlet Hastanesi Müdürü Nasır Anani de WAFA'ya yaptığı açıklamada, baskın sırasında biri çocuk 4 kişinin gerçek mermiyle, 2 kişinin de kauçuk kaplı mermiyle yaralandığını söyledi.

İsrail güçleri, son aylarda sık sık Nablus ve Cenin başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor, baskınların ardından çıkan olaylar zaman zaman çatışmaya dönüşüyor.

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