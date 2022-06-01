İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3983
  • EURO
    17,508
  • ALTIN
    973.53
  • BIST100
    2568.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü
Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehri yakınlarına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre göre, İsrail ordusu Cenin şehri yakınlarındaki Yabad köyüne operasyon düzenledi.

Açıklamada, çatışmada göğüs bölgesinden vurulan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 Filistinlinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yabad köyünde, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak şehrine 29 Mart tarihinde silahlı saldırı düzenleyen Ziya Hemarişe'nin ailesinin yaşadığı eve yönelik baskın yapıldı.

İsrail güçlerinin baskınına 30 askeri aracın yanı sıra buldozerin katıldığı belirtilirken, baskın sırasında köy halkıyla çıkan çatışmada gerçek merminin yanı sıra plastik mermi ve göz yaşartıcı gazın kullanıldığı ifade edildi. Bölgeye giriş ve çıkışların İsrail ordusu tarafından kapatıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da askerlerin Yabad köyünde Beni Barak'taki saldırıyı gerçekleştiren kişinin evini yıkmak için operasyon yürüttüğü duyuruldu.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak şehrine 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad köyü sakini 27 yaşındaki Ziya Hemarişe olduğunu bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.