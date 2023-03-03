İsrail güçleri Batı Şeria'daki protestolarda 2 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinliler, Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum, Nablus'a bağlı Beyt Decen, Beyta, Karyut ve Huvvara beldelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı'nı protesto etti.

Gösterilere katılanlar araç lastiklerini ateşe verdi ve İsrail'in yasa dışı uygulamalarını kınadı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kızılay ekipleri, Beyt Decen, Beyta ve Huvvara beldelerinde İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz bombasının isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişiye ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi de İsrail ordusunun göstericilere müdahalesi sırasında bir aktivistin metal mermiyle yaralandığını ve bazı kişilerin gazdan etkilendiğini söyledi.



- Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarı'na karşı her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

