İsrail güçleri Batı Şeria'daki protestolarda 5 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinliler, Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum, Nablus'a bağlı Beyt Decin ve Beyta Karyut ile El Halil kentindeki Beyt Umir beldelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı'nı protesto etti.

İsrail askerleri, göstericilere plastik, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahalede 2 Filistinli gerçek, 3 kişi plastik mermiyle yaralanırken, onlarca kişi de gazdan etkilendi.



- YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ VE AYRIM DUVARI



Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarı'na karşı her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.



Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.