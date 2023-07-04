İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,8827
  • EURO
    28,4712
  • ALTIN
    1598.78
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail güçleri Cenin kentine saldırı düzenledi
Dünya

İsrail güçleri Cenin kentine saldırı düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a, yaralananların sayısı da 100'e yükseldi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 02:01 - Güncelleme:
İsrail güçleri Cenin kentine saldırı düzenledi
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinde Cenin kentinde başlattığı saldırıların bilançosuna dair yeni açıklama yayımladı.

Cenin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlinin sayısının 9'a çıktığı aktarılan açıklamada, İsrail güçleri saldırılarında 20'sinin durumu ağır olmak üzere yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Batı Şeria'nın el-Bire kentinde de Filistinli bir kişinin dün İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, böylece Batı Şeria'da dün 10 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria genelinde olaylar çıkmıştı. Filistinliler, başta Ramallah ve el-Bire kentleri olmak üzere el-Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Nablus'un güneyinde, İsrail'in Cenin'e saldırısına tepki olarak sokaklara dökülmüştü.

İsrail ordu kaynakları da basına yaptıkları açıklamada, Cenin'e başlattıkları saldırının 48 saat kadar sürebileceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.