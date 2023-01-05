İsrail güçleri Cenin'de 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Cenin'deki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Muntasır Semur, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, kentin güneyinde, ailesinin evine baskın düzenleyerek, Abdulaziz Ebu Ubeyd'i gözaltına aldığını söyledi.

Semur, İsrail güçlerinin iki gün önce de Ebu Ubeyd'in babası ve erkek kardeşini evlerine baskın yaparak, saatlerce alıkoyduğunu ifade etti.

AA muhabirinin bölgeden edindiği bilgiye göre, Ebu Ubeyd, Cenin'de İsrail ordusu tarafından aranıyordu.

Semur, İsrail güçlerince Cenin'in kuzeydoğusundaki El-Celeme köyünde evine baskın düzenlenen Amid Muhenned Ebu İsa ile kentin güneyindeki Kattabiye beldesinden Abdullah Zekarne ve Abdulhadi Alavne adlı gençlerin de gözaltına alındığını belirtti.