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Dünya

İsrail güçleri Cenin'de 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 00:50 - Güncelleme:
İsrail güçleri Cenin'de 4 Filistinliyi gözaltına aldı
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Cenin'deki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Muntasır Semur, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, kentin güneyinde, ailesinin evine baskın düzenleyerek, Abdulaziz Ebu Ubeyd'i gözaltına aldığını söyledi.

Semur, İsrail güçlerinin iki gün önce de Ebu Ubeyd'in babası ve erkek kardeşini evlerine baskın yaparak, saatlerce alıkoyduğunu ifade etti.

AA muhabirinin bölgeden edindiği bilgiye göre, Ebu Ubeyd, Cenin'de İsrail ordusu tarafından aranıyordu.

Semur, İsrail güçlerince Cenin'in kuzeydoğusundaki El-Celeme köyünde evine baskın düzenlenen Amid Muhenned Ebu İsa ile kentin güneyindeki Kattabiye beldesinden Abdullah Zekarne ve Abdulhadi Alavne adlı gençlerin de gözaltına alındığını belirtti.

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