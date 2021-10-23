İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptı

AA 23 Ekim 2021 Cumartesi 00:02 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 00:24

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde yaşayan Filistinli Sıyam ailesinin evine baskın yaptı.

Ev halkına saldıran İsrail güçleri, eşyalara da zarar verirken, evde bulunan biri 71 yaşındaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Silvan beldesinde de evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına alırken, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile aralarında arbede yaşandı.

Ayrıca beldenin ana caddesinin kapatan İsrail güçleri, araçların girişine engel oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.