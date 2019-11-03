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İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

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Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi’yi gözaltına aldıklarını belirtti.

Hedmi’nin neden gözaltına alındığının bilinmediği ifade edilirken konuya ilişkin henüz İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.

Bakan Hedmi, son 5 ayda üçüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

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