İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı

Filistin hükümetine bağlı Batı Şeria'daki Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, İsrail güçlerinin, Nablus kentinin çevresinde pek çok noktaya askeri kontrol noktası kurarak kenti giriş çıkışlara kapattığını söyledi.



Dağlas, Nablus çevresinde pek çok noktada toplanan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırdığını, Deyr Şeref beldesinde bir lokantayı basarak camlarını kırdığını ifade etti. Dağlas, yerleşimcilerin, yüzüne doğrudan biber gazı sıktığı lokanta sahibinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Filistin Kızılayının Nablus'taki İlkyardım Şefi Ahmed Cibril de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bir Filistinlinin bacağının kırıldığını aktardı. Filistinli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Deyr Şeref beldesinde 5 Filistinli de İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Dün akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.



Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidinde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkardı.

Polis, itikaftakilerden 2'sini gözaltına alırken diğerlerini, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Silsile Kapısından dışarı çıkardı ve telefonlarına da el koymaya çalıştı.