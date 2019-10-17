22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,898
  • 6,5397
  • 281.337
  • 94206.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail güçleri gece baskınlarında 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarında 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Anneden 2,5 aylık bebeğinin ölümüyle ilgili kan donduran itiraf

Anneden 2,5 aylık bebeğinin ölümüyle ilgili kan donduran itiraf

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

'Lütfen durmayın yürüyün'

'Lütfen durmayın yürüyün'
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA