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Dünya

İsrail güçleri, Hamas liderlerinden birini alıkoydu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 08:58 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:58
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Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarındaki Celkamus köyünde oturan Hamas'ın önemli liderlerinden Abdulbasıt el-Hac'ın (48) evine baskın düzenledi.

Hac, İsrail askerleri tarafından evi teftiş edildikten sonra gözaltına alındı. Hayatının çeşitli dönemlerinin 16 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Abdulbasıt el-Hac, bir buçuk yıl önce serbest bırakılmıştı.

Cenin'de bir gün önce de Hamas'ın lider kadrosundan Halid el-Hac (55) İsrail askerleri tarafından bir baskının ardından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin İsrail yada Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

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