İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü
Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirdi.

AA8 Şubat 2022 Salı 15:17 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 15:17
ABONE OL

Bakanlıktan Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

AA'ya açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı bir kişinin araca ateş açtıktan sonra koştuğu görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise özel bir İsrail askeri birliğin son zamanlarda, Nablus çevresinde "bir dizi silahlı eylemde bulunan bir hücrenin 3 üyesini" öldürdüğünü aktardı.

  • Filistin Sağlık Bakanlığı
  • İsrail
  • Batı Şeria

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.