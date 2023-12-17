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Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü daha önce yaralanan 1 kişi de kurtarılamadı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 09:19 - Güncelleme:
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mahmud Samir Cabir (22), Ğays Yasir Şehade (25), Velid Abdurrezzak Esad Zehra (22) ile Esad Fethi Esad Zehra (33), İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıda bazıları ağır, birkaç kişi yaralanırken kimi Filistinliler de İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı.

- İSRAİL GÜÇLERİNİN YARALADIĞI FİLİSTİNLİ KURTARILAMADI

İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği baskında yaralanan ve Er-Razi Hastanesinde tedavi gören Leys Ebu Nemir de kurtarılamadı.

İsrail ordusunun 12 Aralık'ta Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3 gün sürmüştü. İsrail güçleri, bu sürede 12 Filistinliyi öldürmüş ve ağır bir yıkım bırakarak geri çekilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre 7 Ekim'den bu yanan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 296'ya yükseldi.

- BASKINLARDA BATI ŞERİA'DA ALTYAPIYA DA ZARAR VERİLİYOR

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

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