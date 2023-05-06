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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tulkerem kentinde düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi öldürdü.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü
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İsrail güçleri, Nurşems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında kamptaki silahlı gruplarla çatıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince öldürülen Samir Şafii (22) ve Hamza Haryus'un (22) cenazelerinin Dr. Sabit Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Şafii ve Haryus'un, 2 Mayıs'ta Tulkerem'in bitişiğindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Avnei Hefetz'te bir İsrailli yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırının sorumluları olduğunu iddia etti.

Açıklamada, Şafii ve Haryus'un evlerine yapılan baskında öldürüldüğü, yanlarında bulunan iki kişinin de sorgulanmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'de yılın başından bu yana 20'si çocuk ikisi kadın olmak üzere 110 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri aylardır, arananların bulunması hedefli olduğunu öne sürerek, özellikle Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenliyor.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ederken, bölgede can kayıpları artıyor.

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