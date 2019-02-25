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İsrail güçleri İslami Cihad yöneticisini gözaltına aldı

İsrail askerleri, geçen kasım ayında salıverilen İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Adnan'ı yeniden gözaltına aldı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentine bağlı Arabe beldesinde Adnan'ın evine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 58 günlük açlık grevinin ardından yaklaşık 4 ay önce salıverilen İslami Cihad yöneticisini tekrar gözaltına aldı.

Adnan, 11 Aralık 2017'de gözaltına alındıktan sonra İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 58 gün boyunca açlık grevi yapmış, ardından Kasım 2018'de salıverilmişti.

İsrail yönetimince İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanarak defalarca tutuklanan Adnan, 2012 yılında da 67 gün aralıksız açlık grevini sürdürmüştü.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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